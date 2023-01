Brunelli alla presidenza

Matteo Brunelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Cesena. E’ stato eletto in sostituzione del dimissionario Marcello Filippi, che resterà sia nel consiglio di Circoscrizione che in quello interprovinciale. Brunelli assumerà anche la vicepresidenza interprovinciale di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. "E’ un ricambio generazionale proiettato al futuro – commenta Marcello Filippi – per dare modo alle giovani forze imprenditoriali di subentrare a chi ha già dato tanto all’associazione: da trent’anni sono impegnato nei vari organi di Confagricoltura e continuerò ad esserlo, ma da un’altra posizione. Sono sicuro che Brunelli potrà fare molto bene". "Ringrazio Marcello Filippi, il presidente interprovinciale Carlo Carli e tutti i consiglieri per la fiducia – interviene Matteo Brunelli – Veniamo da un 2022 molto difficile per il settore primario e anche l’anno nuovo presenterà difficoltà da affrontare e superare: in questo quadro, però, Confagricoltura c’è ed è al servizio dei soci per tutelare le imprese e accompagnarle in un percorso di crescita e sviluppo. La produzione agricola si scontra con un quadro economico che tutti noi ben conosciamo: la crisi generale si riflette su una contrazione degli acquisti di prodotti alimentari da una parte e da un cambiamento delle abitudini dei consumatori dall’altra, un fenomeno di cui noi produttori ne paghiamo le conseguenze. E’ questo impatta sul nostro lavoro e sulle nostre imprese: fondamentale quindi impostare un rapporto diverso con chi distribuisce i nostri prodotti, passando dalla mera logica di fornitura a quella di partnership. Sul territorio c’è sicuramente da affrontare il nodo delle riserve idriche per l’irrigazione, un tema particolarmente sentito visti anche gli effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole".