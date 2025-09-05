Brunetti e i giovani del barrio. Uno sguardo su sogni e riscatto

Sarà inaugurata domani, presso la Galleria Pescheria, la mostra "Inshallah", progetto fotografico di Nicolas Brunetti a cura di Lara Gaeta. Realizzata in collaborazione con il Comune, rappresenta la prima esposizione personale del fotografo cesenate e propone al pubblico un corpus inedito di immagini nate da quattro sopralluoghi condotti a Ceuta tra luglio 2023 e aprile 2025. La giornata inaugurale si aprirà con una conferenza nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana dalle 17 alle 18, alla presenza dei fotografi internazionali Antonio Faccilongo e Federico Borella. Seguirà la visita alla mostra, aperta fino alle 20 negli spazi dell’ex Pescheria.

Nicolas Brunetti, fotografo documentarista con base a Cesena, sviluppa progetti a lungo termine su temi sociali e ambientali. Attraverso uno sguardo intimo e ravvicinato racconta comunità che vivono ai margini, trasformando storie personali in testimonianze collettive di urgenza e di bisogno. Ha partecipato a workshop e masterclass con fotografi di rilievo internazionale quali Fulvio Bugani, Federico Borella e Antonio Faccilongo. Nel 2025 è stato selezionato per il percorso di formazione Photograph-ER di Fotografia Europea, Reggio Emilia, e a ottobre parteciperà all’Eddie Adams Workshop, New York.

Il termine "Inshallah", che in arabo significa "se Dio vuole", ricorre nel linguaggio quotidiano dei giovani ritratti da Brunetti e diventa il filo conduttore della mostra. È un’espressione che unisce speranza e incertezza, rassegnazione e fiducia: Inshallah, infatti, è un progetto di fotografia documentaria che pone al centro i giovani musulmani del barrio Príncipe Alfonso di Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino. Le fotografie non si soffermano sul degrado e sulla marginalità che caratterizzano il quartiere, segnato da disoccupazione, esclusione sociale e alto tasso di abbandono scolastico, ma danno spazio ai sogni, alle aspirazioni e alle possibilità di riscatto dei suoi abitanti. Brunetti restituisce così l’immagine di ragazzi che vivono tra due mondi: marocchini con passaporto spagnolo, cittadini europei in Africa, musulmani a confronto con culture e religioni diverse.

"Questi giovani – racconta Nicolas -, hanno bisogno di voce. Quando sono arrivato a Ceuta ho deciso che il progetto sarebbe stato il loro, li avrei chiamati in causa. Volevo che fossero i veri protagonisti delle foto: vedere attraverso i loro sguardi, conoscere la quotidianità delle loro vite, tra università, passioni, amici e sport. Mettere in primo piano le loro necessità e i loro stati d’animo, rivelare chi sono e chi vorrebbero essere: mi premeva dare rilievo a questo, riporre l’accento sull’unicità delle loro storie, più che sul senso di emarginazione sociale."

Nelle parole della curatrice Lara Gaeta, "le fotografie di Nicolas sono costellate di simboli che rendono le frontiere – intese come barriere sia fisiche che culturali – dei confini permeabili". Il fotografo Antonio Faccilongo osserva invece: "Inshallah non è solo un racconto su un quartiere periferico, su giovani musulmani che vivono tra due mondi, su una frontiera geografica e simbolica. È un racconto sul limbo, sulla sospensione esistenziale che segna un’intera generazione".

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino a domenica 19 ottobre, con i seguenti orari: venerdì 16.30–19.30; sabato e domenica 10.30–12.30 e 16.30–19.30.