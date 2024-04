Bruno Castaldi, l’anarchico che voleva uccidere Mussolini

di Elide Giordani

In quanti rivoli divenuti carsici nel panorama della grande storia si sono perse vicende che potrebbero illuminare fatti di grande rilevanza, sia storica che umana? Ogni tanto qualcuna torna alla luce, grazie allo scavo di qualche "cercatore" che ha intravisto la pepita tra le testimonianza di un incontro quasi casuale. È il caso di quella raccolta nel volume "Io contro il Duce" che il giornalista Onide Donati ha scritto con la collaborazione di Aurora Castaldi, figlia del protagonista della biografia/romanzo dedicata a Bruno Castaldi, anarchico che voleva uccidere Mussolini, il traditore della causa socialista, magari risparmiando all’Italia la tragedia della seconda guerra mondiale, come immagina Castaldi da testimone-attore degli eventi che lo hanno portato dalla sua Firenze, alla Francia, alla Spagna, alla Tunisia e, solo casualmente, non fino al Brasile. Il libro - public history o "ibrido pop", come lo definisce lo stesso autore - è una cavalcata a perdifiato lunga 20 anni sulle tracce, sempre sfuggenti alla polizia fascista che la tallona per una vita, di un uomo guidato da un desiderio di libertà capace di sfidare la morte. Un personaggio trascinante che ispira simpatia e solidarietà, e che nelle vicende ricostruite da Donati non tradisce la dimensione umana e la sua straordinaria capacità di destreggiarsi nelle situazioni più pericolose in contesti stranieri e difficili dove lo conduce la fuga dall’Italia fascista. Castaldi è, e lo sarà sempre, un eccellente ciabattino, poi industriale delle calzature, che ha nelle mani la sua costante rinascita benché la sua passione politica lo porti costantemente in fuga. Dire che si legge come un romanzo può apparire una banalità, ma è la vita stessa di Bruno Castaldi, a cui le biografie ufficiali degli anarchici italiani ed europei dedica poche righe, che appare tale. Attraversa tre guerre: la prima guerra mondiale, la seconda, la guerra di Spagna. E lo fa in ruoli inaspettati che accendono un faro sulle vicende che hanno tormentato gli anni coevi.

Onide Donati, peraltro, mostra una singolare capacità di sintetizzare gli eventi che fanno da sfondo e ispirano la vita di Castaldi. La delusione di quelli come lui che patiscono la "vittoria mutilata" della prima guerra mondiale, la comparsa sulla scena di Mussolini, la nascita del fascismo, il precipizio del secondo conflitto mondiale, l’arcipelago in cui si scontrano comunisti, anarchici, socialisti, il carcere, le botte, le ferite. E poi ci sono le vicende personali: il sodalizio d’anima e di vita con la moglie Armida, i figli, i lutti che più dolorosi di così non potrebbero essere. In più Bruno Castaldi muore relativamente giovane e non si gode neppure gli anni del dopoguerra, anche lì tallonato da una burocrazia inquisitoria e ottusa. "Un eroe della libertà", dice l’autore che presenterà il libro domani alle 17,30 presso il bar "Buona pausa Coop" della galleria dell’ipermercato Lungosavio, con la partecipazione di Emma Petitti, presidente del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna, e di Enrica Bagnoli, presidente di zona dei soci di Coop Alleanza 3.0.