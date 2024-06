Bruno turista fedele, da 52 anni sceglie San Mauro

In un’epoca in cui le mete di vacanza cambiano rapidamente, c’è chi invece ha scelto di rimanere fedele alla stessa località. È il caso di Bruno Campana, di Ghisalba in provincia di Bergamo, che dagli anni ‘70 ha scelto San Mauro Mare come meta abituale delle sue vacanze. Per oltre cinque decenni, Bruno Campana ha trascorso le sue estati a San Mauro Mare e il paese lo accoglie ogni anno con affetto e gratitudine. Ogni anno, la sua presenza è un promemoria del fascino duraturo di questo luogo, che continua ad attrarre visitatori di tutte le età. Campana, che quest’anno trascorre le sue vacanze all’hotel Royal di San Mauro Mare, la cui proprietaria Ilaria Bianchi ha presenziato alla consegna insieme a Pierpaolo Togni presidente dell’ associazione Amaresanmauro, è stato accolto dal nuovo sindaco Moris Guidi, nell’ ufficio del turismo, per la tradizionale cerimonia di premiazione riservata a quanti nel tempo hanno confermato il loro amore verso San Mauro Mare. "A Campana Bruno, in segno di ringraziamento per l’affettuosa fedeltà alla nostra località balneare", si legge sulla pergamena consegnata, insieme a un piccolo omaggio del territorio, dal sindaco Moris Guidi, che ringrazia da parte del paese e di tutta l’Amministrazione Comunale e augura alla famiglia di trascorrere a San Mauro Mare ancora molte vacanze. Info: Ufficio Turismo San Mauro Mare – 0541/346392.