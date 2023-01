Bucci rieletta segretaria "Entro il 2023 nascerà la Cgil provinciale"

Dopo due giorni di dibattito su temi legati al lavoro e futuro, alla Fiera Cesena si è concluso ieri pomeriggio il X Congresso della Camera del Lavoro di Cesena, in cui i delegati hanno eletto il nuovo Comitato direttivo e l’Assemblea generale. Silla Bucci (nella foto)è stata confermata segretaria generale Cgil Cesena Nella sua relazione Bucci ha ricordato il compianto Silvio Zitelli. "Ha dedicato la sua esistenza – ha sottolineato – all’attività sindacale". Secondo la segretaria confermata il lavoro è lo strumento da cui ripartire dopo il grave periodo di difficoltà provocata dalla pandemia. È stata ascoltata anche la testimonianza di un ex detenuto si è reintegrato nella società e adesso lavora. La segretaria generale neorieletta ha rimarcato il nuovo traguardo associativo in vista: "Entro il 2023 nascerà una Cgil provinciale di Forlì-Cesena".