"Buche in strada?. Solo un ricordo". Ultimati i lavori

Grazie anche alle belle giornate di sole, a Savignano sul Rubicone sono state portate a termine diverse asfaltature di strade. Prima fra tutte via Alberazzo che dalla via Emilia porta al casello di Rimini Nord dell’A14 e a San Mauro Pascoli. L’asfalto ha riguardato la strada che va dalla rotonda con via Papa Giovanni Paolo II fino a tutta via San Vito arrivando all’incrocio con via Rio Salto I. Nel quartiere Rio Salto sono state asfaltate la via I° Maggio, compreso il parcheggio, via Vendemini e via Europa. In totale 15.000 mq di asfaltature che termineranno in questi giorni con la messa in quota delle ultime caditoie da parte dell’Impresa Pesaresi, che ha eseguito i lavori per conto di Hera.

Tutte queste asfaltature sono a costo zero per le casse del Comune, in quanto frutto di un accordo tra Hera e l’Amministrazione Comunale. A Savignano Mare, dopo la via Romea è stata la volta della messa in sicurezza del tratto parallelo al fosso consorziale Matrice per una lunghezza pari a 330 metri e un importo di 25mila euro frutto di un accordo tra l’Amministrazione e i privati. Lavori eseguiti dall’impresa Igt.

Dice Stefania Morara assessore ai lavori pubblici del comune di Savignano sul Rubicone: "Siamo soddisfatti dell’importante lavoro complessivo svolto, che ha risolto annose problematiche che i cittadini ci sottoponevano anche in zone meno frequentate, come nel caso della via Matrice sinistra, una strada vicinale che diveniva impercorribile a causa delle buche anche di grosse dimensioni che si venivano a formare con le abbondanti piogge, rendendo di fatto urgente ed improcrastinabile un intervento risolutivo. Ora stiamo lavorando su altri due grossi lotti di lavori, il primo a completamento degli interventi di somma urgenza di consolidamento spondale e ricostruzione della sede stradale in particolare lungo l’asta del Rubicone che stanno volgendo al termine, eseguiti dall’ Agenzia Regionale e Protezione Civile a seguito dell’ evento alluvionale del 16 - 17 maggio, e per i quali sono stati riconosciute al Comune di Savignano le somme per i complementari interventi di messa in sicurezza nelle Vie Rubicone Destra e Sinistra in centro nella frazione di Fiumicino, via Melozzo Da Forlì, Cappona Rurale II tratto, Gualdello/Ribano per complessivi 673mila euro e l’altro lotto finanziato dall’ Amministrazione per un importo di ulteriori 300mila euro che vedranno interventi diffusi su tutto il territorio comunale e per i quali si affiderà entro l’ anno la progettazione".