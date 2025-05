Buda: "Salviamo il tempo pieno alla scuola materna Mirca Aldini"

A Cannucceto c’è apprensione per la decisione dell’istituzione scolastica di togliere il servizio a tempo pieno nella scuola materna Mirca Aldini. È un brutto passo indietro, perchè la frazione non è dietro l’angolo e la scuola rappresenta da sempre un punto di riferimento importante per le famiglie. A sollevare il problema è l’ex sindaco Roberto Buda: "Le nostra scuole vanno difese, io ricordo con gioia il giorno in cui intitolammo a Mirca Aldini la scuola di Cannucceto, che è uno dei pochi luoghi di riferimento rimasti in una società sempre più fragile, che è importante per il quartiere. Recentemente sono stato contattato da diverse persone che mi hanno segnalato un fatto grave, perchè i bambini che quest’anno compiono tre anni, nati nel 2022, i cui genitori li avevano iscritti alla nuova sezione a tempo pieno, purtroppo saranno obbligati al tempo ridotto. Questo obbligherà delle famiglie che avevano con convinzione scelto questa scuola, a spostare i propri figli in altre scuole, con grandi difficoltà e disagi. Certe scelte – prosegue Buda –, immagino prese con grande fatica da chi dirige la scuola, vanno a gettare anche incertezza sul futuro della scuola stessa". L’ex sindaco Roberto Buda, non fa del problema una questione politica e partitica, ma chiede alle istituzioni di fare fronte comune: "L’assegnazione dell’organico non dipende sicuramente dalla volontà dell’Istituto e neppure dall’attuale sindaco. Credo però che non si possa chiudere la vicenda semplicemente alzando le braccia. Come successo altre volte credo che il sindaco e la dirigente scolastica possano contattare l’ufficio scolastico regionale e chiedere con determinazione che l’organico venga rivisto, per poter garantire alle nostre famiglie la sezione a tempo pieno a settembre".

g.m.