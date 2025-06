Budokan Karate San Mauro Pascoli brilla ai Campionati Nazionali Fikta

Grande successo per gli atleti agonisti del Budokan Karate di San Mauro Pascoli che sono stati protagonisti ai Campionati Nazionali Fikta presso l’Opiquad Arena di Monza. Nella scuola dei maestri Daniele Arcangeli e Andrea Silenzi, a brillare sono i più giovani, con la squadra di kata composta da Babino, Del Fabbro e Pantaleoni che si è classificata al terzo posto su 18 partecipanti, confermando il podio dello scorso anno. Ottimi risultati anche nelle gare individuali con il quarto posto nella specialità kata speranze per Giorgio Pantaleoni, senza dimenticare la medaglia d’argento nel kata e di bronzo nel kumite per Lorenzo Babino nella categoria cadetti, che si è distinto in una poule da 50 atleti di grande livello tecnico. Per i senior Matteo Berardi, Elisa Brigliadori, Lorenzo Figliuzzi e Nicolò Migliorini non sono arrivati risultati da podio, ma gli atleti del Budokan si sono confrontati a testa alta con i migliori atleti d’Italia portando a casa esperienza per il futuro. "Negli ultimi appuntamenti agonistici dell’anno stiamo raccogliendo i frutti di un intenso lavoro in palestra – commentano i maestri del Budokan –. Quest’anno grazie anche alla collaborazione con professionisti del settore, abbiamo raggiunto un ottimo livello tecnico e, oltre a questo, si aggiungono lo spirito di gruppo e una profonda amicizia che lega questi ragazzi da anni e che trasmette a tutta la squadra una grande carica di energia".