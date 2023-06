Bufalini due, 132 milioni da Inail

C’è la conferma dei fondi Inail, pari a 132,3 milioni di euro (dei 191,4 destinati alla nostra regione), per la realizzazione del nuovo Bufalini a Villachiaviche, in prossimità del casello autostradale. Per il Bufalini due rappresenterà un’iniezione di risorse importanti ma la cifra totale, oggi, si aggira sui 300 milioni di euro. Ne dà notizia la Regione elencando sia i progetti relativi ai nuovi ospedali che il programma degli interventi per il miglioramento delle strutture esistenti e per il rinnovo delle tecnologie biomediche di tutto il territorio regionale. L’Emilia Romagna, informa la giunta regionale, per quest’ultimo obiettivo, vedrà impiegati nei prossimi anni 198,6 milioni di euro di risorse statali e regionali, secondo quanto previsto dall’accordo di programma con il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. All’Asl Romagna toccherà 1,7 milioni di euro. "Questo percorso garantirà investimenti sul territorio regionale per quasi 200 milioni di euro - spiega l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini -. Abbiamo dovuto fronteggiare un notevole aumento dei costi delle materie prime e in generale dell’inflazione, che avrebbe potuto mettere a rischio i nostri obiettivi. Grazie alla capacità dei nostri tecnici siamo stati capaci ridisegnare in tempi rapidi i nostri progetti in modo da non perdere nemmeno un euro di quanto stanziato dallo Stato. Oggi si chiude il lungo iter amministrativo e finalmente comincia la fase operativa. Ancora una volta la Regione Emilia-Romagna dimostra di essere in grado di valorizzare le risorse che le vengono assegnate".

