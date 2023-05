’Bufalini due’ in Regione "Verità su costi e tempi"

di Elide Giordani

Non si arrende il consigliere regionale della Lega Nord Massimo Pompignoli, che prima ha affidato la sua contrarietà ad una dichiarazione pubblica e ora sullo stesso argomento chiama a rapporto l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. Il tema è quello bollente del rincaro dei costi per la realizzazione del Bufalini due, ubicato a nord-est della città in prossimità del casello di Cesena sud della A14. "La giunta - incalza Pompignoli - dica quali sono i costi, aggiornati al quadro odierno per la realizzazione del nuovo ospedale di Cesena, nonchèla fine dei lavori". La ’piaga’ in cui mette il dito il consigliere regionale della Lega Nord è la discrepanza tra la somma preventivamente stanziata per il nuovo nosocomio, che per la sua centralità avrebbe un ruolo romagnolo e non solo cesenate, e quella stabilita ad oggi dall’Ausl Romagna: si passa dai circa 190 milioni di euro della prima stima ai 300 milioni attuali. Un aumento del 50 per cento che la stessa Ausl ha ampiamente motivato con l’iperbolico aumento delle materie prime e dei servizi a seguito del conflitto in Ucraina e con la necessità di adeguare la struttura, sul cui progetto iniziale hanno impattato le esigenze imposte dalla pandemia.

Dalla parte dell’Ausl, con motivazioni simili era intervenuta anche la consigliera regionale Lia Montalti (Pd). "Pompignoli - aveva commentato Lia Montalti - ancora una volta, getta fumo negli occhi ai cittadini quando lancia lo spauracchio di un esagerato aumento di costi per la realizzazione del nuovo Bufalini. Lo fa pur essendo ben consapevole che i 132 milioni di fondi Inail che la Regione Emilia Romagna ha inserito nel bilancio regionale, consuntivo delle aziende sanitarie emiliano-romagnole, sono fondi previsti e vincolati per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero".

Ma Pompignoli vuole una risposta anche da parte della giunta regionale. Vuole "conoscere la situazione del nuovo nosocomio, dopo la presentazione del nuovo piano di edilizia sanitaria da parte dell’assessore alla sanità, Raffaele Donini che include tra gli interventi finanziati anche quello di 132,3 milioni per il nuovo ospedale di Cesena". Altro elemento di contestazione sono i tempi di realizzazione della nuova struttura sanitaria la cui apertura slitta ulteriormente anche per il freno innescato dal covid. Pompignoli ricorda che "a dicembre 2020 l’Ausl aveva previsto l’avvio dei lavori a gennaio 2021, poi slittati a fine 2023 e che la fine dei lavori, prima annunciata al 2025 oggi è prorogata al 2030".