Bufalini Cesena, ecco il laboratorio 3D che stampa modelli degli organi umani

Cesena, 6 dicembre 2024 – Se non fosse perché la tecnologia ci ha ormai abituati al superamento di buona parte delle barriere fino ad oggi immaginate, solo attributi mirabolanti potrebbero descrivere gli effetti e i prodotti del laboratorio stampa in 3D dell’Ausl Romagna presso il Bufalini.

Le due stampanti in dotazione, costo 300mila euro di cui 200 di lavori, finanziate per 25 mila euro da Fondazione Carisp e Crèdit Agricole, sono in grado di riprodurre le esatte, e assolutamente non seriali, caratteristiche anatomiche di un paziente colpito da traumi o tumori sulle quali simulare l’intervento chirurgico più appropriato.

Per ora soprattutto nei settori maxillo facciale, neurochirurgia, ortopedia. Una elaborazione che viene generata da immagini, oggi ampiamente collaudate dalle tecniche diagnostiche, che le stampanti traducono in oggetti tridimensionali. Come ha spiegato con immagini efficaci in occasione dell’inaugurazione del laboratorio (in realtà le macchine sono già in funzione da un anno e l’inaugurazione è stata aggiornata a causa della concomitanza con l’ultima alluvione) il dottor Massimo Bassi, dirigente medico della chirurgia maxillo-facciale di Cesena, “oggi la medicina è diventata molto complessa e le soluzioni vanno cercate in team”. Ma solo su un modello ci si può allenare per identificare l’azione più idonea che darà luogo all’intervento maggiormente performante e con riduzioni dei tempi in sala operatoria.

Resta chiara, in ogni caso, la funzione della tecnologia, che, come ha evidenziato il dottor Bassi, “non sostituisce l’esperienza ma è indispensabile come strumento”. Al dottor Stefano Sanniti, direttore dell’unità operativa di Fisica medica e Ingegneria clinica, il compito di spiegare le caratteristiche delle due stampanti, adottate grazie al lavoro della sua unità di 90 addetti (tra fisici, ingegneri biomedici, medici) “che vanno sfruttati per un percorso di innovazione”. “Le stampanti in 3D - ha spiegato il dottor Sanniti - impiegano una tecnologia già in uso nella sanità da dieci anni ma che per essere adottata ha bisogno di competenze e risorse. Al momento le due macchine non sono in grado di produrre modelli da trapiantare sul corpo umano ma soltanto simulazioni di protesi realizzate poi con materiali appropriati e certificati. Il futuro, tuttavia, è ancora da scoprire”.

“Non siamo i primi ad averle - ha sintetizzato la dottoressa Agostina Aimola, direttore amministrativo dell’Ausl Romagna - ma non sono così diffuse. Vi abbiamo investito poiché crediamo che non sia quello dell’aggiornamento tecnologico l’ambito in cui risparmiare risorse”. Il sindaco Enzo Lattuca è intervenuto, infine, per i taglio del nastro evidenziando come la sanità oggi non sia soltanto “la cura delle malattie ma anche l’impegno per il mantenimento di una buona condizione di vita, derivata anche dall’aspetto fisico che può essere compromesso da un grave incidente o da una malattia”. “Le donazioni a sostegno della sanità nella nostra realtà - ha detto, infine Lattuca - non sono sporadiche e rappresentano le perle di una collana che dovremmo cercare di mettere a sistema, ora che, composta la cifra dei 300 milioni di euro necessari, si procede verso la realizzazione del nuovo Bufalini”. Ad accogliere il suo ringraziamento alle due istituzioni che hanno contribuito alla spesa per le due stampanti erano presenti Luca Lorenzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, e Filippo Corsaro, responsabile della direzione regionale Romagna Marche di Credit Agricole.