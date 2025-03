Bufera sul Santa Agnese: "Presenze manomesse"

Si tinge di giallo la vicenda delle terme di Santa Agnese di Bagno di Romagna, dove l’ispettorato provinciale del lavoro ha ravvisato gravi irregolarità nella gestione del personale comminando sanzioni per 227.000 euro, in parte già pagate, e ha ricostruito gli ultimi anni di carriera dei dipendenti rilevando mancati pagamenti per oltre duecentomila euro per i quali sono in corso trattative.

Il sindaco Enrico Spighi ieri ha diffuso una lettera (peraltro senza firma) nella quale annuncia che Enrico Camillini, presidente del consiglio d’amministrazione dell’azienda termale controllata dal Comune (possiede il 68% delle azioni), ha presentato una denuncia-querela a carico di ignoti per la manomissione dei dati del sistema informatico che registra le presenze dei lavoratori in base alle quali vengono calcolati gli stipendi. La denuncia-querela è stata redatta dallo studio legale Sintucci di Cesena e indirizzata alla Procura della Repubblica di Forlì.

La manomissione dei dati delle presenze è stata riscontrata nel corso di un controllo che ha evidenziato l’assenza di qualsiasi correzione dei dati relativi alla marcatura in entrata e uscita dal lavoro dei dipendenti, una cosa assai anomala poiché capita spesso che qualcuno si sbagli e chieda una correzione manuale. Un controllo più approfondito avrebbe rivelato che le correzioni c’erano state, ma erano state totalmente cancellate. Attraverso la ditta Elco Sistemi (che gestisce il software delle marcature dei dipendenti) è stato possibile recuperare i dati e sarebbe emerso, secondo quanto si legge nella lettera, "l’inserimento di turni lavorativi mai svolti, alterazioni sistematiche degli orari di entrata e di uscita, ore di lavoro aggiunte e mai prestate nonché modifiche effettuate a posteriori per favorire impropriamente alcuni dipendenti. Il danno, secondo quanto evidenziato nella denuncia, è stato arrecato non solo alla società che gestisce le terme, ma anche allo Stato, poiché ha consentito l’accesso indebito a forme di sostegno al reddito".

Va rilevato, infatti, che il complesso alberghiero e termale di Santa Agnese ha un andamento stagionale, a differenza degli altri stabilimenti termali: in questo periodo, per esempio, è chiuso dal 7 gennaio e riaprirà solo tra un mese, il 18 aprile, in vista del periodo pasquale.

Il sindaco Enrico Spighi dice di aver seguito "con attenzione e responsabilità questa vicenda, nonostante le polemiche e gli attacchi mediatici, agendo con equilibrio e privilegiando sempre il dialogo". In realtà sia lui che il presidente delle Terme hanno rifiutato il colloquio richiesto dal cronista del Resto del Carlino.