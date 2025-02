Buio in sala al comunale: va in scena il delitto

Un venerdì tinto di giallo. Il mistero va in scena il 21 febbraio al Comunale con ’La signora omicidi’. Lo spettacolo inizierà alle 21 e, come gli altri della prosa è già sold out. E come nel più classico dei gialli, non appena scende il buio... il delitto è servito. Dal celebre racconto di William Rose ed ispirato all’omonimo film di Mackendrick, Mario Scaletta ha tratto l’adattamento teatrale della Signora Omicidi. È una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, il misterioso Professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise Wilberforce finirà per smascherare. Nei panni della svampita e arzilla Signora Omicidi, la bravissima Paola Quattrini diretta da Guglielmo Ferro. Completano il cast Giuseppe Pambieri, Mario Scaletta, Roberto D’Alessandro, Pietro Casella, Marco Todisco. Una produzione Acast. Le scene sono di Fabiana Di Marco, le musiche di Andrea Tosi e i costumi di Graziella Pera. Info 0547.79274 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì o teatrocomunalecesenatico.it o cultura@comune.cesenatico.fc.it