Bullismo e legalità. Carabinieri in cattedra

Studenti a lezione dai Carabinieri. Si sono uniti assieme l’Arma dei Carabinieri e la scuola con la finalità di educare i giovani alla legalità. Da alcuni anni a Gambettola è promosso il progetto ’Educazione alla legalità’, che prevede diversi incontri tra i Carabinieri e gli studenti direttamente nella loro sede scolastica, l’obbiettivo è quello di renderli edotti e consapevoli dei pericoli che possono incontrare nella loro età adolescenziale e trasmettergli un bagaglio comportamentale adeguato a formare i cittadini del futuro.

Ieri mattina è stato il comandante della locale Stazione Carabinieri di Gambettola, Luogotenente Gian Luigi Pessina, a svolgere la funzione di educatore verso gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, l’incontro è durato un’ora e in parte ha visto anche la presenza della sindaca di Gambettola Letizia Bisacchi. Il tema affrontato dal comandante Gian Luigi Pessina è stato il bullismo e il cyberbullismo, l’uso consapevole dei social network, l’utilizzo consapevole dello smartphone, l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol. I ragazzi delle scuole hanno ascoltato con grande interesse le parole dell’uomo in divisa che rappresenta la legalità e lavora quotidianamente sul campo, dopodiché hanno posto varie domande. Le risposte ricevute, supportate da esempi concreti e aneddoti, hanno soddisfatto la curiosità di tutti gli studenti. Gli incontri fra carabinieri e alunni proseguiranno anche la prossima settimana nelle classi prime e seconde della scuola media. Le lezioni sono un’occasione per gli studenti

di confronto con un pubblico

adulto e con le forze dell’ordine.