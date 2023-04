Bullismo, le colpe degli adulti ricadono sui ragazzi

L’episodio di bullismo raccontato dal Carlino è davvero inquietate. A partire da quel diario del ragazzino che racconta le vessazioni subite. Episodi sempre più frequenti e che quando vengono alla luce ci dovrebbero fare interrogare sull’esempio che gli adulti danno a bambini e ragazzi. Che, è bene ricordarlo, ci guardano e spesso ci copiano. Facciamo veloce un ripasso di quanto successo nelle nostre scuole. Il preside della media Pascoli viene aggredito con un pugno dal parente di una studentessa. Il dirigente scolastico, che ancora non sa quando rientrerà al lavoro a causa dei postumi dello scontro, giusto ieri ha precisato che non lo perdonerà. Qualche giorno prima l’ispettrice capo della Polizia locale Cristina Sanulli, aveva parlato dell’uso dei cellulari tra i bambini. "È come dargli un’arma". Puntando ovviamente il dito contro chi quell’arma gliela fornisce. La ciliegina sulla torta arriva da un fatto realmente accaduto, ma non salito agli onori delle cronache. Durante un’assemblea di classe alcune mamme hanno ripreso la maestra di italiano, accusandola di dare troppi compiti ai loro bambini. Che in questi modo non hanno tempo di dedicarsi ad altre attività. Addirittura sono arrivate a dettare alla maestra cosa fare in classe e cosa invece fare a casa. Tre esempi, ma ce ne potrebbero essere molti altri, che fanno sorgere spontanea una domanda: chi avrebbe bisogno davvero di essere educato?