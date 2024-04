Buona cucina, vino e arte: domenica apre Art by Mbt

Domenica si accenderà una nuova insegna sul lungomare di Cesenatico. Al numero 97 di viale Carducci, nei locali che per due anni hanno ospitato il pub "Rebel", apre i battenti l’Art by Mbt, il nuovo locale di Massimiliano Baldacci Torroni e di Ivan Mazzucchelli. Sarà un punto di ritrovo che strizza l’occhio all’arte ed agli artisti e domenica alle 18 sarà offerto un apericena d’autore con prodotti del territorio. L’Art by Mbt è arredato con la creatività di Officina 33 Cesena, con eleganti pezzi vintage e di antiquariato, contaminato da inserti più moderni. È uno spazio ricercato per un pubblico eterogeneo amante del bello e del buon cibo. I padroni di casa sono noti sul territorio e Massimiliano Baldacci Torroni in precedenza è stato titolare a Bellaria dello "Scalo 86" e a Santarcangelo della sala di ricevimento "Villa Malatesta".

"Per l’offerta culinaria – dicono Massimiliano ed Ivan – abbiamo pensato ad un menù che legge e pensa il territorio, con una proposta lontana dagli standard senz’anima della grande distribuzione. Puntiamo su piatti preparati con metodi tradizionali, come le nostre lasagnette o le polpette di pesce, espressione di una cultura gastronomica salutare e gustosa, che a nostro avviso va riscoperta". Nella serata di domenica ai piatti saranno abbinati calici di buon vino ed una degustazione "spirit" in partnership con il Gin Magnetico N.9. Il nuovo locale sarà aperto tutti i giorni a partire dalle 17 ed i titolari puntano a tenere accesa l’insegna tutto l’anno.

g.m.