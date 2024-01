Buona musica e cibo a Villa Silvia Carducci

Si conclude domani a Villa Silvia Carducci la rassegna di eventi organizzati da MicaPoco Aps per queste feste. Evento conclusivo sarà un’esperienza che unisce il Museo Musicalia, gestito da Ammi, l’Associazione Italiana di Musica Meccanica, e l’associazione culturale Jazzlife, che a Cesena dal 2020 cura il Cesena Jazz Festival e che organizza sul territorio rassegne e concerti jazz e non solo. Domani a partire dalle 19 il pubblico si potrà immergere nel fascino del Museo di Musica Meccanica, unico in Italia, che custodisce alcuni esemplari unici di strumenti musicali meccanici provenienti da tutto il mondo, che per l’occasione risuonerà alcune delle più famose melodie natalizie. Un’occasione speciale quindi anche per chi l’ha già visitato per poter ascoltare nuovi brani riprodotti da organi e strumenti meccanici di varie epoche storiche, che con l’aiuto degli operatori risuonano all’interno delle stanze di Villa Silvia.

Dopo la visita al museo il pubblico potrà poi assistere al concerto del Luca di Luzio Trio composto dal chitarrista Luca di Luzio, dal contrabbassista Marco Rossi e dal batterista Gianluca Nanni. Il trio proporrà un repertorio basato su alcuni standard jazz della tradizione afro-americana, rendendo omaggio ai grandi autori della storia e da alcuni brani originali del chitarrista Luca di Luzio, contenuti nei progetti discografici “Globetrotter” e “Never give up”, progetti che hanno visto di Luzio collaborare con alcune star del jazz fusion internazionale come Dave Weckl, Alain Caron, Jimmy Haslip e George Whitty.

La serata a Villa Silva inizia alle 19 e prevede oltre alla visita al museo, un momento conviviale con apericena a buffet e per concludersi il concerto jazz che si terrà nel salone Pavillion di Villa Silvia. Il costo della serata è di 20 euro compreso di ingresso al museo e apericena a buffet. La prenotazione al numero 0547323425 o scrivendo a promo@museomusicalia.it