Buonguerrieri e il rischio idrogeologico

Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena ha espresso la sua soddisfazione per la nomina della deputata Alice Buonguerrieri nella commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano. "Un incarico di grande rilievo – si legge nella nota - che conferma la competenza e l’impegno nel garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini. Buonguerrieri, che ha dimostrato una presenza costante e preziosa con un’azione concreta durante e dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2023, rappresenta una figura di riferimento per tutto il territorio. La sua nomina arriva a riconoscimento del lavoro svolto in stretta sinergia con gli enti locali e del suo ruolo di collegamento con il Governo nazionale, un impegno che non si è mai interrotto e che prosegue con determinazione per la ricostruzione e la ricerca di soluzioni efficaci per prevenire futuri disastri. Il lavoro svolto in questi anni ha dimostrato la sua capacità di affrontare con serietà e responsabilità le problematiche legate al rischio idrogeologico e sismico. Siamo certi che continuerà a portare avanti con determinazione le istanze del territorio, contribuendo a individuare le cause e le responsabilità dei disastri naturali e a promuovere interventi di prevenzione e sicurezza sempre più efficaci. Il territorio è stato per decenni abbandonato dalla sinistra, ora, sotto l’impulso del Governo Meloni e grazie alle ingenti risorse stanziate, finalmente si parla di piani di intervento e di vera prevenzione".