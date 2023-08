Buonguerrieri (FdI): "Già pervenuti i primi finanziamenti, il Pd dice menzogne"

Onorevole Alice Buonguerrieri (FdI, nella foto). Ci sono o no i fondi per gli alluvionati?

"I fondi ci sono. Il Governo ha trovato e stanziato in tempi record 4,5 miliardi. La continua lamentela del Pd, che afferma che non è arrivato un euro, è falsa: sono pervenute ventimila domande di sostegno dai privati e metà sono state processate, erogando più di trenta milioni; sono state liquidate 14mila domande di indennità per i lavoratori autonomi e 55mila ore di cassa integrazione; sul fronte agricolo le domande presentate sono state evase ma la Regione non ha ancora richiesto l’anticipo e presentato la delimitazione. E non è l’unica documentazione che aspettano a Roma: il Pd locale solleciti Bonaccini, invece di criticare a vanvera".

Quando cittadini, imprese e enti locali avranno i soldi?

"Hanno già iniziato a ricevere le prime risorse. I Comuni e la Provincia possono programmare gli interventi necessari. La fretta è cattiva consigliera,la Regione lo dovrebbe sapere".

A che cosa si riferisce?

"Agli errori e ai rallentamenti avuti nella fornitura dei documenti della stessa Regione Emilia Romagna contestata a Budrio dai cittadini alluvionati del 2019 che non hanno ancora visto i risarcimenti promessi, e dai cittadini di Villafranca a Forlì che hannoavuto i primi rimborsi quattro anni dopo le alluvioni. E potrei proseguire".

Andrea Alessandrini