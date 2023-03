Buonguerrieri, incontro ad Alfero con il direttivo di Fratelli d’Italia

L’onorevole Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e coordinatrice provinciale del partito, ha incontrato ad Alfero di Verghereto il direttivo di FdI del comune di Verghereto. Un incontro a cui ha partecipato anche una delegazione provinciale di FdI con Luca Bartolini, Cesare Polidori, Vincenzo Bongiorno, Marco Bardeschi e Valerio Bernabini. In particolare, l’onorevole Alice Buonguerrieri (nella foto) ha fatto il punto su come si sta muovendo il Governo Meloni e sui lavori parlamentari. Poi sono state affrontate varie tematiche legate al territorio, dai problemi della E45 alla valorizzazione del turismo, dalle difficoltà dei piccoli Comuni alle necessità delle zone di montagna. Un dibattito, definito costruttivo da FdI, a cui ha portato il suo contributo anche il consigliere comunale di maggioranza Simone Mercatelli che ha invitato i presenti, e in particolare la Buonguerrieri, a supportare ulteriormente il Comune che, soprattutto in questo periodo, deve far fronte a profonde difficoltà economiche e gestionali.

Dice la Buonguerrieri: "Ringrazio il Circolo Fratelli d’Italia per questo prezioso momento di confronto. Proprio qui alle elezioni politiche del settembre scorso, il partito ha raggiunto il risultato record del 47%, un risultato notevole ma che ci carica di responsabilità. I piccoli Comuni di montagna vivono una fase delicata, i tagli delle risorse del passato si fanno sentire. Ma la priorità che il Governo si è dato, come ha detto il presidente Giorgia Meloni, è quella di dare una nuova centralità ai Comuni, custodi delle nostre specificità e avamposto di umanità e tradizioni, oltre che di competenze".

gi. mo.