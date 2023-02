Buonguerrieri: "Lavoriamo insieme per migliorare le infrastrutture"

A Borghi interessante incontro fra l’onorevole Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia, il sindaco Silverio Zabberoni e l’amministrazione comunale, assessori e consiglieri. Sul tavolo in discussione diversi problemi fra i quali infreastrutture, palestra e percorso naturalistico. Continuano gli incontri nel Cesenate di Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia. L’altra mattina la parlamentare ha avuto un confronto con l’Amministrazione comunale di Borghi. Nel dialogo con il sindaco Silverio Zabberoni, il vicesindaco Luigi Deluca, l’assessore Gianluca Magnani e i consiglieri comunali sono state affrontate diverse criticità che il piccolo Comune della Valle del Rubicone si trova ad affrontare. Ha detto l’onorevole Alice Buonguerrieri: "Durante la campagna elettorale ero stata a Borghi e il sindaco mi aveva esposto alcuni nodi da sciogliere, cruciali per il territorio. Mi sono messa a disposizione del primo cittadino. Nell’incontro ci siamo soffermati su tre aspetti che potrebbero migliorare la dotazione infrastrutturale locale e sui quali cercheremo di lavorare in sinergia. Per collegare al meglio Borghi alla valle del Marecchia si deve ultimare la realizzazione del Guado di Trebbio. Borghi, poi, è l’unico Comune a non avere una palestra per i propri ragazzi, costretti a raggiungere i comuni vicini per l’ora di educazione fisica con pericolo, disagio e disservizio. Approfondiremo la problematica per cercare di concerto una soluzione".

A proposito di progettualità, il deputato e l’Amministrazione hanno approfondito il Percorso naturalistico dell’Uso: un tracciato ciclopedonale lungo il corso del fiume importante per riqualificare l’area in chiave paesaggistica e turistica. E ha concluso: "Con il nuovo governo di centrodestra gli enti locali stanno tornando al centro dell’attenzione e come parlamentare sono pronta a contribuire per creare quel fondamentale raccordo tra le istituzioni locali e quelle centrali, con l’obiettivo di garantire il necessario sostegno e sviluppo al territorio".

Ermanno Pasolini