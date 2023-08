"Buonguerrieri smentita sui fondi Figliuolo non parla di settembre"

Nell’agone delle quotidiane controversie partitiche sui fatti del post alluvione scende anche Europa Verde di Forlì-Cesena con i suoi portavoce Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi.

"Sarebbe meglio che i parlamentari di destra del territorio – affermano – adottassero comportamenti di maggiore sobrietà. La loro smania di protagonismo e di fare propaganda coprendo i ritardi del governo produce danni gravi. C’è bisogno di tutto ma non si può creare ulteriore sfiducia. Vogliamo fare un esempio chiarificatore: due giorni fa la deputata di FdI Bonguerrieri, dopo avere recitato il suo rituale attacco alla sinistra, ha affermato che a settembre ci sarebbero stati i soldi. Precisamente ha sostenuto che ‘settembre sarà il mese decisivo per la predisposizione dell’ordinanza e la successiva erogazione dei ristori’".

"Buonguerrieri – proseguono i coportavoce di Europa Verde – non fa parte dell’esecutivo, non può partecipare alle riunioni tecniche, si basa quindi sul sentito dire e sui comunicati stampa che escono, ma queste sue dichiarazioni rischiano di creare false aspettative. E infatti il giorno dopo il commissario Figliuolo l’ha puntualmente smentita raccontando un’altra storia: e cioé che settembre non sarà il mese dei rimborsi a famiglie e imprese"

"Settembre sarà il mese – rimarcano Mengozzi e Ronchi di Europa Verde – in cui si procederà alla quantificazione dei danni, così da chiedere poi al Governo la copertura economica per i risarcimenti totali. L’on. Morrone della Lega chiedendo poi se comuni e Province siano altrettanto pronti a presentare tutta la documentazione prevista per ottenere i fondi, dimostra di non sapere che i lavori di somma urgenza su strade, frane, argini fin qui fatti sono stati realizzati sulla fiducia da parte di imprese nei confronti degli enti locali".

"Invece di fare affermazioni così gravi – concludono i due portavoce di Europa Verde di Forlì-Cesena – , Morrone ringrazi tutti coloro che in questo periodo, non solo si sono ammazzati di lavoro per cercare di alleviare disagi e riparare danni, ma hanno assunto responsabilità in prima persona, che purtroppo il deputato salviniano non sa neppure cosa siano".