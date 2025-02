’Buonsera, io sono Tricarico’ allo Spazio Marte il 24 aprile

"Buonasera, io sono Tricarico". Questa la presentazione del cantautore milanese, e anche il nome del suo nuovo tour, che farà tappa a Cesena giovedì 24 aprile allo Spazio Marte. Un ritorno, atteso e gradito, per un artista visionario giunto alle soglie dei 25 anni di carriera, con all’attivo 11 album, 2 libri e numerosi successi. Il nuovo live è uno spettacolo durante il quale l’artista si racconta, condivide pensieri intimi, suona il flauto, e canta le sue canzoni intrise della poetica surreale e salvifica che lo identifica, fra lucida follia e spiazzante razionalità. Tricarico, nel corso della sua carriera, ha scritto brani per vari grandi artisti, tra cui Adriano Celentano, Zucchero, Gianni Morandi, Malika Ayane. Non solo cantautore ma anche pittore, per la sua opera pittorica, collabora dal 2016 con la Galleria Fabbrica Eos di Giancarlo Pedrazzini. Prende parte alla Milanesiana 2022 con la mostra “Doppio Tricarico”. I biglietti sono disponibili in prevendita tramite il circuito TicketOne.