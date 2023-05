Burattini, Festival internazionale fra incontri, laboratori e mostre

Torna il Festival Internazionale ’Arrivano dal Mare!’ con una 48ª edizione dal titolo ’Di cosa parliamo quando parliamo d’amore’ e 100 artisti da tutto il mondo. Numerosi appuntamenti a Gambettola, Longiano e Gatteo dal 19 al 21 maggio per il più antico festival italiano di teatro di figura. Ha detto, in teatro, Letizia Bisacchi sindaca di Gambettola (nella foto al centro con Roberta Colombo e Serena Zavalloni) : "Organizzato dalla storica compagnia e famiglia d’arte Teatro del Drago il Festival presenta il lavoro artistico di alcune fra le migliori realtà teatrali nazionali ed internazionali. Tutti si riuniranno per festeggiare l’arte della marionetta attraverso spettacoli, masterclass, incontri, laboratori e mostre".

Si comincia venerdì 19 con appuntamenti tra Gambettola, Longiano e Gatteo. Dopo una replica di Storie appese a un filo di All’InCirco alla scuola primaria di Balignano (Longiano), appuntamento alle 11 nelle vie del centro di Gambettola per l’inaugurazione della mostra Burattini in vetrina, che sarà nelle vetrine della città fino a fine mese.

L’inaugurazione itinerante prosegue fino alla Stazione degli Artisti dove saranno allestite le mostre Buratto, fili, bastoni, una raccolta di materiali della collezione Zanella-Pasqualini, esposizione a cura della ReTeFì - Rete dei Musei di Teatro di Figura dell’Emilia-Romagna. Alle 16.30 il Festival si sposta al Rio Parco Budrio di Longiano con il primo spettacolo di burattini all’aperto a ingresso gratuito. Un nuovo spazio per questa edizione del Festival sarà, grazie alla collaborazione con Casa Fellini, lo chapiteau ’Petit Cabaret’, che ospiterà venerdì 19 alle 18 Sergio Diotti e il Fulesta. Poi altri spettacoli sabato 20 e domenica 21.

Ermanno Pasolini