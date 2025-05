‘Burdel’ di Torre del Moro insieme dopo 60 anni

Gli ex compagni di classe della scuola elementare di Torre del Moro hanno dato vita a un raduno che in qualche modo è un record: si sono ritrovati infatti dopo ben sessant’anni. "Avevamo nostalgia di quei tempi – raccontano i promotori del ritrovo alla pizzeria ‘Il Portico’ – e un sogno nel cassetto: ritrovare i compagni di sessant’anni fa, un gruppo di settantenni che erano compagni di classe nella stessa scuola elementare, nel lontano 1965. Quel gruppo di bambini cresciuti in una Torre Del Moro ancora tutta da costruire, in mezzo alle campagne, fatta di campi e poche botteghe, si ritrova allo stesso tavolo di un ristorante, 60 anni dopo!!! I social a volte possono essere davvero utili: abbiamo iniziato a cercare un paio di compagni che a loro volta, tramite fratelli, sorelle, parenti, ne hanno trovati altri. Una catena di conoscenze per ritrovare gli ’amici perduti’. Alcuni si sono smarriti per strada, introvabili. Qualcuno ha riconosciuto il compagno di banco al volo, dagli occhi: “lo sguardo rimane sempre quello”. Dopo i primi momenti di emozione, i bambini diventati adulti, si sono raccontati la propria storia, la vita, il lavoro. Alla fine è stata un’occasione per condividere i ricordi più spensierati e le diverse esperienze di ognuno".

Ed ecco l’elenco ‘di burdel d’la sculina ad Tora de Mor’: Maurizio Arienti, Sandra Babbi, Serena Bagnolini, Anna Battistini, Marino Biondi, Gianpaolo Canducci, Sauro Canducci, Manola Capaccio, Leonardo Casalboni, Rita Fantini, Luciano Farnedi, Marta Foiera, Paolo Galassi, Sauro Navacchia, Luciano Nicolini, Oscar Panzavolta, Nives Scarpellini, Nadia Stoppa, Viviana Vicini.