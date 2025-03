Bus, 60 euro di sconto per gli abbonamenti

Tutti coloro che nel 2024 hanno acquistato un abbonamento agevolato o studente Under 26 emesso da Start Romagna, a partire da mercoledì 12 marzo potranno richiedere il voucher sconto che il Comune di Cesena riconosce per l’acquisto di un nuovo abbonamento annuale.

"Con questa iniziativa – commenta l’assessore con delega alla mobilità Christian Castorri – non solo intendiamo incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale sostenendo le categorie che maggiormente necessitano del servizio, tra loro i giovani e i più fragili, ma vogliamo andare incontro a tutti coloro che hanno subìto un danno a causa di corse saltate, di ritardi e di un disservizio che non ha facilitato in più occasioni gli spostamenti. L’indennizzo, che sarà erogato da Start Romagna sotto forma di voucher e sulla base di risorse comunali, si colloca in un più ampio e articolato schema di riorganizzazione del servizio al fine di renderlo più efficiente e rispondente alle esigenze degli utenti".

Il voucher, del valore di 60 euro per gli abbonati Under 26 (esclusi gli abbonati Unibo che già beneficiano di un importante contributo dall’Università) e di 45 euro per gli abbonamenti agevolati (disabili, famiglie numerose con basso reddito, anziani con basso reddito) potrà essere scontato sull’acquisto di un altro abbonamento annuale effettuato entro il 31 dicembre 2025.

Sul sito di Start Romagna è stata predisposta un’apposita sezione (https://www.startromagna.it/voucher-cesena) nella quale è possibile richiedere il voucher previa verifica del possesso dei requisiti per l’ottenimento. Il termine per la richiesta è il 31 maggio 2025.