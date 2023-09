Bus a chiamata, il biglietto costa 1,50 euro

Da domani BusSì, il servizio di trasporto pubblico a chiamata termina la sua fase sperimentale e gratuita e sarà a pagamento. Promosso dal Comune di Cesena a novembre 2022, BusSì ha trasportato fin qui circa 3.800 passeggeri. Da venerdì il costo sarà di 1,50 euro per ogni corsa ed è confermato il prolungamento d’esercizio fino al 31 dicembre 2023. I possessori di abbonamento al trasporto pubblico (mensile o annuale, inclusi gli abbonamenti Salta Su) valido nell’area urbana di Cesena potranno continuare ad utilizzare gratuitamente il servizio Bussì. L’abbonamento su tessera Mi Muovo andrà mostrato al conducente al momento della salita a bordo bus. Da evidenziare che Bussì Area Ovest consentirà la prenotazione anche per 22 fermate già presenti nell’area di Bertinoro, allargando la fruizione del servizio a nuovi potenziali utilizzatori. Le nuove fermate saranno fisicamente contrassegnate da apposita segnaletica BusSì e rilevate digitalmente sulla applicazione myStart. Il biglietto BusSì non sarà utilizzabile sugli altri servizi di trasporto pubblico locale e non saranno ammessi i biglietti ordinari del trasporto pubblico. Il titolo di viaggio sarà inizialmente rilasciato dal conducente, a breve sarà inserito digitalmente nei servizi della app MyStart. I bambini al di sotto dei 5 anni viaggeranno gratuitamente, ma dovranno essere indicati nella prenotazione. Con l’entrata in vigore dal 15 settembre dei nuovi orari invernali, l’utilizzo del BusSì sarà possibile ogni giorno nelle fasce orarie 9-12e 15-19. Per l’avvio della Settimana Europea della Mobilità, sabato 16 settembre la validità del biglietto di corsa semplice sarà estesa per tutta la giornata dal momento della validazione..