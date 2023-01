Bus a chiamata, restano gratuiti sino al 1° aprile

Prorogata dal Comune di Cesena sino al 1° aprile la gratuità di ’BusSì’, ervizio di trasporto a chiamata introdotto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Start Romagna, ad integrazione del trasporto pubblico esistente, per le frazioni scoperte dal passaggio delle corse dei bus il 14 novembre scorso. Ad oggi l’App MyStart conta 1000 iscritti, equamente distribuiti sulle due linee, che coprono la parte Est e la parte Ovest di Cesena.

Per garantire a tutti i cittadini di meglio conoscere il servizio e di familiarizzare con lo stesso, l’amministrazione comunale proroga la gratuità fino a sabato dal gennaio al 1° aprile."“Questo nuovo servizio commenta l’assessora alla Mobilità Sostenibile e alla viabilità Francesca Lucchi – nel corso di queste prime settimane di sperimentazione è stato fruito da persone anziane e giovani che si spostano a per praticare sport e anche da lavoratori. Organizzeremo anche incontri nei quartieri per spiegarne il funzionamento".