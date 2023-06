Bus, addio al biglietto di carta Ora si può pagare ‘contactless’ con bancomat o cellulare

Viaggiare per la città in bus, senza l’incubo del biglietto e dei contanti. Dopo una fase iniziale di sperimentazione e progressiva estensione su tutto il bacino urbano, è attiva da ieri, anche per i mezzi della rete extraurbana, la modalità di pagamento StarTap che permette l’acquisto del titolo di viaggio in modalità contactless con carte di credito, debito, prepagate o addirittura virtualizzate sul proprio cellulare. Un sollievo per molti giovani e viaggiatori avvezzi ai più moderni strumenti di pagamento. "La transizione digitale fa parte di un processo di trasformazione complessiva del servizio che punta a rendere il viaggio sempre più confortevole e ad incrementare la sicurezza a bordo dei mezzi – sottolinea il direttore generale di Start Romagna Claudio Sanna -. La modalità digitale, in particolare, incontra le abitudini degli adolescenti, che sono i passeggeri dei prossimi decenni, e quella dei viaggiatori, sempre più alla ricerca di soluzioni comode e rapide". Il procedimento è semplice: per acquistare il titolo di viaggio è sufficiente ‘tappare’, ovvero avvicinare la propria carta al variatore e selezionare il titolo di viaggio desiderato, da 1, 2, 3 oppure 4 zone a seconda della meta di destinazione. Ampio il ventaglio di carte accettate, da quelle di debito e credito alle prepagate, passando per i bancomat. E non è tutto, le carte possono essere sia fisiche che virtualizzate sui propri smartphone o smartwatch. Nessun grattacapo, infine, in caso di controlli: per verificare la validità del titolo di viaggio sarà sufficiente comunicare al controllore gli ultimi quattro numeri della carta utilizzata per il pagamento. Tutte le informazioni sulla tecnologia StarTap sono disponibili sul sito https:www.startromagna.itbigliettistartap-sistema-emv.