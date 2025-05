"Bus, nuova stazione pronta da metà giugno"

L’amministrazione comunale ha diffuso una nota per fare il punto sui lavori di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria al centro di un intervento del valore di 11 milioni di euro.

La nuova stazione degli autobus sarà operativa a partire da giugno, in tempo per la festa di San Giovanni, una volta ultimati gli ultimi interventi tecnici e di rifinitura. Nel frattempo, procedono i lavori in piazzale Karl Marx, di fronte al Liceo Classico ‘Vincenzo Monti’.

"La nuova autostazione e la piazza giardino che sorgerà in piazzale Karl Marx – hanno commentato il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – trasformeranno in modo significativo l’intero comparto della stazione ferroviaria, rendendolo più sicuro e più bello, come già risulta in viale Europa dove svetta la una pensilina di dimensioni rilevanti, che misura circa 31 metri di larghezza e 150 di lunghezza, progettata a livello architettonico dallo studio tecnico associato Barbieri di Cesena.

Sarà questo un luogo urbano strategico per la viabilità e l’ambito dei trasporti in cui tutti i servizi si concentreranno tra viale Europa e l’area tra i licei che diventerà uno spazio di aggregazione e incontro in cui non mancheranno elementi naturali e aree verdi. Trasferite tutte le linee extraurbane ed urbane nel nuovo punto bus si procederà con la consegna del piazzale alla ditta esecutrice dei lavori, la quale nel corso del periodo estivo, in cui si registra una minore presenza di traffico, realizzerà e completerà i lavori su strada con riferimento al nuovo percorso ciclabile e ai marciapiedi".