Bus per giovani, abbonamenti con forti sconti

Il Comune aiuta i giovani per il trasporto pubblico urbano. Il costo dell’abbonamento è 240 euro e la Giunta ha deliberato di coprire il 40%, facendo pagare 144 euro. Previsto un altro taglio del 10% in accordo con Start Romagna, per il trasporto degli studenti residenti. Lo ha annunciato l’assessore Mauro Gasperini: "Ci stiamo impegnando per aiutare le famiglie e questi sconti si affiancano alla scelta di rendere gratis il trasporto scolastico comunale per gli Under 14 di Cesenatico, investimento da 500mila euro".