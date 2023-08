Bus più cari in città Biglietto a 1,50 euro Abbonamenti scolastici a prezzi contenuti

Dal 1° settembre il biglietto del bus in ambito urbano passa da 1,30 a 1,50 euro (ma con validità elevata da 60 a 75 minuti). In pari tempo verranno abbattuti i costi degli abbonamenti scolastici. "Il principio alla base della manovra, non più rinviabile, è stato quello di tutelare gli abituali utilizzatori del servizio, senza impatti per i titolari di abbonamento annuale" annuncia Start Romagna. L’amministrazione comunale è intervenuta per abbattere il costo finale dell’abbonamento di 34 euro per le famiglie con Isee oltre 30 mila euro, per una spesa annuale dell’utente di 206 anziché 240 euro; di 50 euro per gli utenti dai 19 ai 26 anni con Isee da 15 mila a 30 mila euro, per una spesa annuale di 190 euro anziché 240 euro; di 120 euro con un Isee sotto i 15 mila per una spesa annuale di 120 euro. Inoltre, le famiglie con tre figli pagheranno l’abbonamento di soli due figli ottenendo la gratuità totale del terzo titolo di viaggio.

Start Romagna evidenzia che "l’aumento, il primo dal 2014, è motivato anche dall’incremento dei costi di gestione: crescita dell’inflazione e impennata del prezzo del carburante".

Il Comune di Cesena, cui compete la potestà tariffaria in ambito comunale (le tariffe extraurbane ricadono nella sfera di competenza della Provincia di Forlì-Cesena), nell’adeguare i valori delle tariffe ai nuovi importi ha colto l’occasione per ridefinire il sistema di agevolazioni assicurando un basso impatto sulle categorie lavoratori, studenti e senior, che saranno considerati tali dal 65° anno di età, ossia gli utilizzatori più assidui e sistemativi del trasporto pubblico.

Il titolo urbano Cesena, valido nelle zone tariffarie 880-881 (Cesena-Borello) avrà una nuova tariffa (da 1,30 a 1,50 €) e una validità più ampia (da 60 a 75 minuti); il multicorse da 10 viaggi passerà da 12,00 a 14,00 euro e il biglietto giornaliero da 3,00 a 3,60€. L’abbonamento mensile urbano ordinario Cesena passerà da 28,00 a 32,00 €, mentre l’abbonamento annuale ordinario resterà a tariffa invariata (256,00 €). Il servizio Parkibus (servizio di trasporto da e per parcheggi scambiatori di Ippodromo, Montefiore e Cimitero), dal 1° settembre passerà dagli attuali 10 centesimi a 50 centesimi per tutta la giornata. Nei parcheggi scambiatori saranno installate nuove macchine emettitrici di biglietti per il rilascio dei tagliandi di accesso al trasporto che prevederanno l’inserimento della targa del veicolo, rilasciando fino ad un massimo di cinque tagliandi per ogni targa.

Il servizio ‘ BusSì’, trasporto pubblico a chiamata, resterà gratuito per tutti gli abbonati annuali al trasporto pubblico locale, mentre dall’autunno per tutti gli altri utenti avrà un costo a corsa di 1,50 euro.