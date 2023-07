"Bus scolastici comunali, costi abbattuti del 90%"

di Ermanno Pasolini

La giunta del Comune di Longiano abbatte dal prossimo anno scolastico del 90% la retta del trasporto comunale e riorganizza il servizio mensa per la scuola elementare di Budrio. Anche per il prossimo anno scolastico sarà attivo, infatti, il progetto regionale gratuito "Salta su" per gli Under 14 che utilizzano il trasporto pubblico locale, l’amministrazione comunale di Longiano ha ritenuto di intervenire per garantire equità anche agli studenti che utilizzano il servizio comunale, abbattendo del 90% circa la retta del trasporto comunale per l’anno scolastico 2023-24.

"La nostra attenzione ai servizi scolastici - sottolinea l’asessore ai servizi sclastici Elisa Giannini –resta alta e continua ad avere un ruolo rilevante sia in termini organizzativi che economici perché riteniamo che tutti gli studenti longianesi abbiano diritto alle medesime opportunità di accesso a istruzione e welfare. Sempre seguendo questo principio, in Giunta, abbiamo deliberato la riorganizzazione del servizio mensa. Siamo riusciti, con grande sforzo organizzativo ed economico di tutta l’amministrazione comunale e dell’Ufficio servizi scolastici a riorganizzare il servizio di refezione scolastica alla scuola primaria Muratori di Budrio a seguito del nuovo orario adottato dall’istituto comprensivo".

Le iscrizioni al nuovo servizio di refezione saranno aperte fino al 21 luglio sul portale scolastico eCivis Comune di Longiano. Info: Ufficio Servizi Scolastici Tel. 0547666455.

"Ci siamo adoperati - aggiunge il sindaco Mauro Graziano – per riuscire a mantenere lo standard qualitativamente elevato del servizio ed estenderlo anche alle sezioni che fruiranno della mensa per due giorni la settimana a partire dal prossimo anno scolastico non solo investendo circa 30mila euro per l’acquisto di nuove attrezzature necessarie alla preparazione dei pasti aggiuntivi ma anche riorganizzando interamente il servizio che era appena affidato tramite bando di gara".

"Siamo sempre attenti alle esigenze dei nostri ragazzi e delle loro famiglie e abbiamo lavorato intensamente in questi mesi, nonostante tante difficoltà –aggiunge il sindaco di Longiano –, sia per riuscire a trovare le risorse economiche sia per organizzare questo servizio aggiuntivo perché non volevamo che potesse crearsi una situazione di disparità tra gli alunni che frequentano lo stesso plesso scolastico di cui una parte avrebbe fruito della mensa interna e la restante si sarebbe dovuta arrangiare con il lunch box preparato a casa".