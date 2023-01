"Bus scolastici in anticipo, nuovi orari da lunedì"

Da lunedì la partenza delle linee degli autobus di Start Romagna sarà posticipata di sette minuti rispetto all’orario vigente. Lo comunica, ai cittadini e agli studenti degli istituti scolastici superiori del cesenate, il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, che poi sottolinea: "Nonostante sembri una circostanza di poco rilievo, questa informazione ha una certa importanza per molti studenti e per le loro famiglie, dopo che abbiamo affrontato insieme la problematica dell’eccessivo anticipo della partenza delle linee, attuato a seguito della chiusura della E45 tra Quarto e Sarsina", per lavori nel tunnel nord della galleria di Quarto, al momento previsti per almeno 10 mesi.

Aggiunge poi il primo cittadino di Bagno: "In molti genitori, anche dei comuni limitrofi, infatti, mi avevano segnalato che lo spostamento delle partenze di venti minuti sull’orario originario era eccessivo, in quanto gli studenti arrivano a scuola con molti minuti di anticipo rispetto all’apertura degli Istituti. Dopo vari confronti con Start Romagna e AMR sono stati effettuati i necessari rilievi, all’esito dei quali Start ha proposto di posticipare di sette minuti l’attuale orario di partenza delle linee per Cesena, individuando questo tempo quale idoneo e sufficientemente cautelativo per evitare il rischio quotidiano di far arrivare gli studenti in ritardo".

Dice poi, a conclusione, Baccini: "Non è certo come tornare all’orario originario, rispetto al quale la partenza rimane anticipata di tredici minuti per le linee dirette e di tre minuti per le altre linee, ma è il massimo che siamo riusciti a fare in relazione alle condizioni di fatto esistenti. Nei prossimi mesi, inoltre, verranno effettuati ulteriori rilievi, al fine di valutare un’eventuale revisione degli orari di partenza per il periodo estivo".

gi.mo.