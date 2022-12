Bus senza pilota per gli studenti del Campus

di Andrea Alessandrini

Entro tre anni si vedrà passare a Cesena il primo bus sperimentale senza pilota con a bordo gli studenti della cittadella universitaria, a compimento di un progetto coordinato dal Cise, azienda speciale della Camera di commercio della Romagna, che ha ottenuto il finanziamento di due milioni – che coprono la spesa all’80% – dei programmi I’Interreg Europe e Interreg Central Europe indirizzati al supporto all’innovazione alla sostenibilità dello sviluppo.

Le risorse provengono dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale). L’avvio dei progetti è previsto per febbraio marzo 2023, dopo la fase di negoziazione con le agenzie che coordinano il programma. "Il progetto si chiama ’Interreg Central EuroGinevra – informa il presidente della Camera di Commercio Romagna Carlo Battistini – e realizzerà un esperimento internazionale di governo partecipativo di soluzioni altamente tecnologiche per la gestione dei servizi pubblici nelle città. Il caso di studio scelto è quello della mobilità pubblica a guida autonoma, un incrocio eccezionale di opportunità per la transizione digitale e verde nei servizi di mobilità e di preoccupazioni da parte del pubblico che ancora guarda con sospetto i mezzi governati da intelligenze artificiali".

Il progetto verrà sperimentato dai Comuni di Cesena per l’Italia, Varaždin in Croazia, Bialystok in Polonia, Bad Schönborn in Germania. L’azienda speciale Cise coordinerà il bando internazionale per la selezione del fornitore tecnologico.

"Il progetto riguarderà principalmente la zona del Campus universitario nell’ex Zuccherificio – entra più nei dettagli l’assessora alla Mobilità sostenibile e viabilità Francesca Lucchi del Comune di Cesena che ha ottneuto un finanzamento di 210mila euro– per gli oltre cinquemila studenti iscritti ai corsi di laurea con base a Cesena. L’arco temporale in cui si svilupperà il processo partecipato è di tre anni con il coinvolgimento di partner tecnologici europei attraverso specifici laboratori progettuali. Dopo la prima fase di studio verrà realizzata un’azione pilota all’interno dell’area dell’ex Zuccherificio, sperimentando il bus a guida autonoma per il trasporto di andata e ritorno degli studenti del Campus universitario all’ex Zuccherificio verso il centro storico, la stazione e l’area verde dell’Ippodromo".