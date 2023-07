Bussì a Cesena, orario estivo allungato, servizio gratuito e app per prenotare

Con l’arrivo dell’estate, si estende l’orario di Bussì, il servizio di trasporto pubblico a chiamata di Cesena nelle frazioni nno servite da linee, dal 30 giugno al 14 settembre sarà attivo dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Il servizio sarà fruibile sempre attraverso l’utilizzo dell’App MyStart. Per chi ha difficoltà, è possibile effettuare la prenotazione anche attraverso l’assistenza telefonica (al numero 800 213480), ma è comunque necessario registrarsi sulla piattaforma e avere un numero di telefono. Il servizio, ancora in via sperimentale, continua ad essere gratuito.

Con il progetto Bussì, il Comune di Cesena intende perseguire l’obiettivo, previsto nel più ampio scenario del Pums e del progetto denominato E pur ti muovi, di sviluppare nuove forme di mobilità stimolando comportamenti più sostenibili.

Il servizio viene effettuato con due autobus da 12 posti, con la possibilità di acceso da parte persone in carrozzina. La richiesta di accesso con veicolo attrezzato viene gestita dall’applicazione. Le fermate sono 260 e sono riconoscibili dalla presenza di un pannello appositamente realizzato per individuare il servizio. Gli utenti potranno scaricare l’applicazione “Mystart” sul telefono (è disponibile gratuitamente per Ios e Android) con lo scopo di prenotare in tempo reale il servizio dalla fermata attiva più vicina.