BusSì resta gratuito: in 2.343 salgono a bordo dell’app

Circa cento passeggeri a settimana sul versante est e sul versante ovest. Gradualmente i cesenati familiarizzano con ‘BusSì’, il servizio di trasporto a chiamata introdotto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Start Romagna, a integrazione del trasporto pubblico esistente. Dal 14 novembre a oggi l’App MyStart conta 2.343 iscritti, equamente distribuiti sulle due linee, che coprono la parte est e la parte ovest di Cesena. Proprio con lo scopo di garantire a tutti di conoscere meglio il servizio , il Comune ha prorogato la gratuità fino al termine della sperimentazione. A questo si sommano gli incontri informativi nei quartieri: il prossimo si terrà martedì 21 marzo, alle 20.30, nella sede del Quartiere Dismano. "L’introduzione di questo servizio di trasporto pubblico – commenta l’assessora alla Mobilità Francesca Lucchi – ci ha dato modo di confrontarci a più riprese con i cittadini, integrando il numero delle fermate, anche con lo scopo di rispondere ad alcune specifiche richieste. I numeri ci dimostrano che, per gradi, i cesenati si avvicinano a ‘BusSì’ per soddisfare i propri bisogni. Tra loro ci sono molti giovani che nel pomeriggio si servono del trasporto a chiamata per raggiungere, dalla frazione in cui vivono, i centri sportivi in zona Ippodromo, ma anche persone con problemi di deambulazione che non possono mettersi alla guida di un veicolo". Il servizio, attivo nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19, viene effettuato con 2 autobus da 12 posti, con la possibilità di acceso da parte persone in carrozzina. Le fermate sono 260 e sono riconoscibili dalla presenza di un pannello appositamente realizzato. Gli utenti devono scaricare l’applicazione gratuita ‘Mystart’ (è disponibile per Ios e Android) per prenotare in tempo reale il servizio oppure selezionare un itinerario per un giorno stabilito. Il sistema invia notifiche dettagliate circa tempi di attesa, durata del percorso e localizzazione del mezzo in arrivo.