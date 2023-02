Caccia ai fondi per il dragaggio del porto

Il dragaggio del porto canale di Cesenatico rappresenta una priorità nelle opere pubbliche dei prossimi anni, realizzate dal Comune con il sostegno della Regione. I lavori da poco conclusi hanno interessato il tratto che va dall’imboccatura del porto fino a piazza Ciceruacchio, dove è stata ripristinata una profondità di 3-3,5 metri, asportando i fanghi e la sabbia depositati sul fondale. Il pontone Amedeo ha lavorato quasi senza sosta ad eccezione dei giorni festivi e l’organizzazione del porto, grazie alla collaborazione tra l’Ufficio circondariale marittimo, il Comune e la Cooperativa Casa del Pescatore, ha consentito di eseguire questi importanti lavori, creando pochi disagi alle imbarcazioni.

La commessa è stata affidata a due ditte specializzate, la Ecotec Rimini e La Dragaggi di Venezia, che si sono aggiudicate l’appalto da 1 milione e 100mila euro, di cui 954mila euro di interventi veri e propri. Complessivamente sono stati rimossi 5.100 metri cubi di materiale, di cui oltre 2mila metri cubi, pescati all’imboccatura del porto, costituiti prevalentemente da sabbia depositata che sono stati smaltiti in alto mare, in zone individuate da parte degli enti e comunicati all’autorità marittima. Circa 3mila metri cubi costituiti da melma e fanghi, presenti nella parte più interna del porto, contenenti più sostanza organica, metalli pesanti e altro materiale potenzialmente nocivo ad alte concentrazioni, sono stati invece caricati su grossi tir e portati in una discarica specializzata, per essere correttamente smaltiti senza causare danni all’ambiente.

I lavori hanno consentito di risolvere un problema annoso che aveva messo in serie difficoltà i pescherecci più grossi, in passato con problemi anche seri. Nel porto di Cesenatico ricordiamo che sono di stanza circa 80 motopesca, mentre le imbarcazioni da diporto sono circa 400. Durante l’estate ci sono anche altre imbarcazioni di passaggio e delle forze dell’ordine e di soccorso. Per questo motivo i tecnici sono già al lavoro per presentare la documentazione necessaria a realizzare altri interventi, perchè occorre dragare anche il tratto del porto canale compreso fra piazza Ciceruacchio e il ponte di via Mazzini dove c’è la maggior parte di barche ormeggiate, e quello tra il ponte di via Mazzini e il ’Ponte del Gatto’ dove è presente la sezione galleggiante del Museo della Marineria. Si potrebbe lavorare con due stralci, intercettando preziosi finanziamenti regionali. Un terzo stralcio potrebbe essere realizzato nella parte iniziale della vena Mazzarini, il canale che taglia trasversalmente l’abitato di Cesenatico dal porto a viale Trento, che proprio nella prima parte ha un pescaggio ridottissimo.

Giacomo Mascellani