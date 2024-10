I due Comuni della Valle del Savio, Bagno di Romagna e Sarsina, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, propongono per domenica 6 ottobre una giornata divertente all’insegna dell’avventura. Torna infatti la ’Caccia ai Tesori Arancioni nei Percorsi del Savio’: un’ esperienza emozionante che porterà i visitatori alla scoperta delle tradizioni, della bellezza e dei tesori di due caratteristici borghi valligiani. L’evento, promosso dal Touring Club Italiano, si svolgerà in contemporanea in tutta Italia nei borghi di eccellenza certificati con la Bandiera Arancione, offrendo un viaggio entusiasmante attraverso un percorso di sei tappe. Un’opportunità unica per immergersi nella storia e nelle tradizioni del territorio valligiano, trascorrendo una giornata all’insegna del divertimento. La ’Caccia ai Tesori Arancioni’ è aperta a tutti, adulti e bambini (per iscrizioni ai seguenti link: https://www.touringclub.it/eventi/caccia-ai-tesori-arancioni-di-bagno-di-romagna https://www.touringclub.it/eventi/caccia-ai-tesori-arancioni-di-sarsina). In concomitanza con la Caccia ai Tesori Arancioni, domenica 6 ottobre a Bagno di Romagna si svolge la prima Sagra d’Autunno dedicata ai Tortelli nella Lastra, un’ulteriore occasione per vivere le tradizioni e i sapori del borgo in maniera autentica. Nel pomeriggio, sempre a Bagno, ci sarà inoltre la possibilità di percorrere il Sentiero degli Gnomi, con una guida che accompagnerà adulti e bambini nel magico mondo degli Gnomi per scoprire ’La vera storia di Gnomo Bagnolo’ (prenotazioni al link https://emiliaromagnawelcome-giratlantide.trekksoft.com/it/activity/329345/la-vera-storia-di-gnomo-bagnolo).

Edoardo Turci