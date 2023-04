Caccia al tesoro nella natura

Nuovo appuntamento al Centro per le famiglie per i piccoli utenti, 4-8 anni, e i loro genitori: oggi pomeriggio alle 16,30, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile prossimo, si terrà l’evento ’Divertiamoci con passi e suoni’. Nel corso di una vera e propria caccia al tesoro, le bambine e i bambini potranno scoprire la bellezza di passeggiare nella natura, dedicando particolare spazio ai suoni e ai rumori a cui, il più delle volte, l’essere umano non presta attenzione.

La passeggiata prenderà avvio dal Centro per le famiglie di via Ancona 310 per arrivare sulle sponde del fiume Savio. A ciascun partecipante sarà consegnata una mappa per disegnare e scrivere ciò che sente lungo il percorso. Per partecipare prenotazione a [email protected] oppure al numero 0547.333611, dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 13. Prossimi appuntamenti all’hub di Borello martedì prossimo e il 16 maggio.