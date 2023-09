Caccia alla medaglia in Portogallo. Olimpiadi over 60 per 26 cesenati

Pallavolo, basket e calcio. E poi atletica e nuoto, ma anche tiro alla fune e bocce. Benvenuti a un’edizione rivisitata delle olimpiadi, che si svolgerà in Portogallo dal 2 al 4 ottobre e che vedrà protagonista anche una delegazione di cesenati ultra sessantenni, quelli che tre anni fa hanno sposato con entusiasmo il progetto ‘In Common Sport+’ e che nei prossimi giorni saranno gli unici a rappresentare i colori dell’Italia. L’iniziativa è stata finanziata dal programma ‘Erasmus+ Sport’ (per un importo di 67.000 euro elargiti al nostro territorio) e promossa dall’amministrazione comunale di Cesena con l’obiettivo di favorire sani stili di vita tra le persone over 60 tramite l’attività fisica e una sana alimentazione. "I risultati si sono visti, eccome – commentavano col sorriso i partecipanti alla spedizione lusitana che ieri si sono dati appuntamento prima in Biblioteca Malatestiana e poi alla Rocca per cimentarsi in un ‘ripasso generale’ in vista della partenza – tante attività che prima risultavano faticose, se non addirittura irrealizzabili, ora ci riescono con naturalezza. Abbiamo migliorato condizione fisica e mentale e salute, ma abbiamo anche goduto della convivialità di questi momenti, condividendo allenamenti e tempo di qualità trascorso insieme". Già questa è una vittoria che vale quanto una medaglia a cinque cerchi. Nel corso del 2021 e del 2022 in effetti sono state valutate forza, equilibrio e capacità aerobica di tutti i partecipanti: da una parte gli iscritti che partivano da una totale sedentarietà hanno registrato risultati massimi, dall’altra invece, tutti quelli che già svolgevano assiduamente attività motoria, aggiungendo ulteriori due allenamenti alla loro routine settimanale, hanno confermato i progressi raggiunti annualmente. Ora, a conclusione del percorso, arriva la ciliegia sulla torta: la partecipazione alle ‘olimpiadi’ organizzate dal Comune portoghese di Viana do Castelo, città europea dello sport per l’anno 2023, che ha invitato Cesena a prendere parte all’evento insieme ad altri dieci Comuni portoghesi e a un gruppo che arriverà dalla Spagna. La nostra delegazione di atleti over 60 è composta da 9 uomini e 17 donne. Il più giovane ha 64 anni e il meno giovane 72.

A salutare la comitiva in partenza ieri mattina sono stati gli assessori Francesca Lucchi e Christian Castorri e il sindaco Enzo Lattuca che ha simbolicamente tagliato il nastro insieme a loro proprio davanti all’ingresso della Biblioteca Malatestiana, nel cuore delle Tre Piazze rinnovate. Tutti si sono complimentati per gli importanti traguardi raggiunti dal gruppo, nell’auspicio che la pratica dell’attività fisica continui a restare una costante nella vita di tutti, anche approfittando delle infrastrutture alle quali palazzo Albornoz sta lavorando, su tutte la rete di piste ciclabili che collegano la città, ma non solo. Perché l’intento è quello di rendere parchi e aree verdi spazi inclusivi, magari attrezzati con tutto ciò che serve per tenersi in forma anche individualmente.