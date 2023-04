’Caccia alle uova’, bimbi ne trovano 50

Buona partecipazione all’iniziativa ’Caccia alle uova 2023’, l’evento dedicato ai bambini organizzato sulla spiaggia del bagno Milano a Cesenatico da ’Easy English’, la scuola privata di lingua inglese con sede a Cesenatico. Una cinquantina di bambini divisi in cinque squadre si sono sfidati nella ricerca delle uova di cioccolato. Questo momento di festa è stato molto apprezzato e alla fine sono state 50 le uova di Pasqua omaggiate da Easy English, mentre per merenda il bagno Milano ha offerto pop-corn e zucchero filato a tutti i piccoli partecipanti in segno di ospitalità.