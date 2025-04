Caccia alle uova sul sentiero del fiume Rubicone

A Savignano torna l’atteso appuntamento della caccia alle uova lungo il fiume Rubicone. Un momento di gioco e condivisione che vede al centro uno dei luoghi più iconici di Savignano, il fiume che lo attraversa e il Ponte Romano. L’appuntamento è oggi, con il punto di ritrovo alle 16 agli orti comunali. Si partirà tutti insieme alle 16.30 e sia i grandi che i più piccoli si sfideranno nella ricerca delle uova nascoste nel sentiero.

Il percorso, di qualche centinaio di metri si snoda lungo il sentiero che costeggia il fiume per arrivare fino al Ponte Romano. Si risale poi sulla strada e si arriva all’emporio Bislacco dove ci sarà la premiazione del cacciatore più abile e si aprirà un uovo di cioccolato artigianale della Dolciaria Dalba alto quasi un metro da condividere con tutti i partecipanti. Per l’occasione via Mura sarà chiusa al traffico per far spazio a tavoli e sedie. Si va avanti con la musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.