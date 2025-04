Cadavere trovato in mare incastrato tra gli scogli, mistero sull’identità

Cesena, 4 aprile 2025 – E' ancora avvolta nel mistero l'identità del cadavere trovato incastrato fra gli scogli a San Mauro Mare davanti al Bagno Delio. Lo ha notato un pescatore poco dopo le 19 fra gli scogli stessi e immediatamente ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli uomini della capitaneria di porto di Cesenatico per verificare che cosa potesse essere ciò che era stato notato dal pescatore. Il personale della Capitaneria di Porto di Cesenatico ha così scoperto che si trattava del cadavere di un uomo, probabilmente morto da settimane e forse da mesi, rimasto incastrato fra gli scogli e del quale nessuno si era mai accorto. Eppure anche in inverno la spiaggia è molto frequentata durante il giorno da chi va a fare camminate e passeggiate.

Addosso nessun documento

Un corpo quasi irriconoscibile ed è per questo che si pensa sia arrivato negli ultimi tempi oppure lì da tanto. Addosso o accanto non aveva documenti per cui non si sa se si tratta di una persona scomparsa di nazionalità italiana, per la quale gli inquirenti stanno verificando tutte le denunce di scomparsa avvenute sul territorio nazionale negli ultimi mesi, oppure potrebbe anche essere il corpo di un immigrato trascinato dalle correnti dell'acqua marittima.

Disposta l’autopsia

Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cesena e poi di Forlì con mezzi acquatici, un natante e la squadra fluviale e la salma è stata poi trasportata nella camera mortuaria dell'ospedale Bufalini. Ora è a disposizione della Magistratura che sicuramente disporrà l'autopsia sui resti dell'uomo cercando di capire se si tratta di una morte per annegamento o altro. Nessuna ipotesi viene esclusa fino all'accertamento dei fatti. Tutto l'intervento della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco di Cesena e di Forlì è durato fino a notte.

“Non ci siamo accorti di nulla”

Aurora Casadei, collaboratrice del bagno Delio, indica gli scogli a San Mauro dove è stato trovato il cadavere

Dice Aurora Casadei figlia e collaboratrice famigliare del bagno Delio di suo babbo Domenico: "Noi siamo già tutto il giorno in spiaggia per preparare l’apertura dello stabilimento balneare che avverrà sabato 19 aprile, vigilia di Pasqua. Alle 18 chiudiamo e torniamo a casa. Per cui quando è stato scoperto il tutto noi non c'eravamo più. Non ci siamo accorti di nulla, non abbiamo sentito nessun cattivo odore e abbiamo saputo tutto solo questa mattina. Il nostro bagno esiste dagli anni '50, ma una vicenda del genere da noi non era fortunatamente mai capitata. Adesso piacerebbe anche a noi capire cosa è successo visto che il cadavere era negli scogli prospicienti il nostro bagno”.