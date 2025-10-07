Cade nel dirupo e muore davanti alla moglie

Bagno di Romagna (Cesena), 7 ottobre 2025 – Incidente mortale nel primo pomeriggio di ieri sulle montagne sopra Bagno di Romagna nella zona sopra l’ex podere La Valle. Giorgio Papaleo 78 anni, insieme alla moglie Marisa, residenti a Bagno di Romagna dove abita anche la figlia Roberta, erano andati a fare una passeggiata sui sentieri nei boschi con l’intento di raccogliere le castagne. Da quello che ha raccontato la moglie, a un certo punto l’uomo è inciampato oppure ha perso l’equilibrio, probabilmente anche a causa di un malore, ed è precipitato in un calanco in una zona molto impervia. La moglie, seppure terrorizzata e in preda al panico, è riuscita ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati l’elisoccorso che è atterrato nel piazzale del dancing Terme Club di Bagno di Romagna, un’ambulanza, gli uomini del Soccorso Alpino, i carabinieri di Bagno di Romagna, i Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna e il nucleo dei Vigili del Fuoco Saf di Forlì specializzati per questi casi. Tutti appena giunti sul luogo del tragico incidente hanno constatato che era difficilissimo calarsi a prestare soccorso all’anziano precipitato nel dirupo: sono stati calati una dottoressa e personale sanitario con il verricello. Però purtroppo giunti accanto all’uomo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e che non c’era alcuna possibilità di prestargli soccorso.

Un’operazione complicata in quanto per passare sono stati tagliati erbacce, arbusti e rami di alberi. Riportato sopra il personale sanitario dell’Asl, con le necessarie autorizzazioni sono iniziate le operazione di recupero della salma da parte del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco, ma le stesse si sono rivelate piene di difficoltà.

Il corpo è stato riportato in superficie alle 18.30 perchè i soccorritori hanno dovuto attendere il nulla osta del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Forlì. La salma è stata poi trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno.

La notizia della tragica morte di Giorgio Papaleo, operaio in pensione, ha gettato nel più profondo sconforto la popolazione di Bagno di Romagna in quanto era una persona conosciuta e stimata da tutti, grande esperto dei sentieri sopra le montagne di Bagno di Romagna e dintorni, dove spesso andava con la moglie e questa volta per raccogliere le castagne, uno dei frutti dell’autunno che loro due amavano moltissimo. Ma propria la sua amata zona questa volta gli è stata fatale.