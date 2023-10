Cade in mountain bike nel sentiero di Bagno di Romagna, soccorso dall'elicottero

Nel pomeriggio di ieri una coppia di bikers percorreva il sentiero 247 in località Rocchetta di Rio Petroso (Bagno di Romagna). Uno dei due ha sbattuto contro il ramo di un albero ed è caduto a terra procurandosi una sospetta frattura alla spalla ed escoriazioni sul corpo. Il compagno ha attivato i soccorsi e sul posto sono giunte due squadre della stazione Monte Falco mentre per l’evacuazione è stato richiesto l’intervento di EliRavenna. Il ferito è stato imbarellato ed è stato recuperato a bordo con il verricello. L’uomo, 46 anni, residente a Castel San Pietro Terme, è stato elitrasportato all’ospedale di Cesena.

Altro soccorso nel Parco Foreste Casentinesi. Marito e moglie in escursione in mountain bike una strada forestale quando si sono divisi per un breve tratto. Il marito, non vedendo la moglie arrivare al luogo di appuntamento, ha contattato i soccorsi: sul posto sono giunte due squadre del Soccorso Alpino per perlustrare la zona. Poco dopo l’uomo ha comunicato che la donna era stata ritrovata,