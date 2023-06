Cade un albero, E45 chiusa

Per la caduta di un albero in carreggiata, la E45 è stata chiusa al traffico ieri pomeriggio per un’ora in direzione nord-Ravenna all’altezza della frazione di San Carlo, nel comune di Cesena. La circolazione è stata temporaneamente indirizzata in uscita allo svincolo di San Carlo sulla rete locale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la rimozione dell’ostacolo, la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.