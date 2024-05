Cade un albero, ripristinata subito la circolazione

Un albero è caduto sulla via Canale Bonificazione bloccando in parte la circolazione sulla corsia di destra in direzione mare. È accaduto ieri notte e a dare l’allarme è stato Andrea Medri, consigliere di quartiere di Sala, che alle 6 del mattino transitava. Medri ha indossato il giubbotto catarifrangente per segnalare il pericolo agli altri automobilisti e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, i quali hanno messo in sicurezza la zona e contattato i Vigili del fuoco.