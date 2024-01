Cafar-Hera, un nuovo impianto per la sostenibilità energetica

Un nuovo impianto di cogenerazione alla Cafar di Gatteo per la decarbonizzazione e l’efficientamento energetico sarà realizzato nel corso del 2024 da Hera Servizi Energia, la ESCo del Gruppo Hera e sarà in grado di produrre 12.000 MWh/anno di energia elettrica, pari all’80% del fabbisogno totale di stabilimento, e 6.600 MW di acqua calda, pari all’89%. In un contesto ambientale, climatico e di prezzi energetici elevati come quello attuale, l’unica soluzione per rispondere alla sfida è creare progetti concreti fra aziende di servizi e sistema produttivo, contribuendo ad accelerare ulteriormente la transizione energetica nel nome della sostenibilità. In questa ottica prosegue la partnership fra Hera Servizi Energia (HSE), la energy service company del Gruppo Hera, e il Gruppo Martini per la decarbonizzazione e l’efficientamento energetico dei siti produttivi della realtà leader nel settore alimentare e zootecnico. Un nuovo cogeneratore per coprire l’80% del fabbisogno energetico dello stabilimento. Grazie all’impianto saranno inoltre evitate emissioni di CO2 pari a 1.300 ton/anno, equivalenti all’anidride carbonica assorbita da 140 ettari di bosco ogni anno. Grazie all’iniziativa sarà evitato annualmente un consumo di circa 680 tonnellate equivalenti di petrolio e l’emissione di 1.600 tonnellate di CO2: un beneficio ambientale paragonabile a circa 1.200 automobili a benzina sottratte alla circolazione. "Nella nostra azienda i temi dell’attenzione all’ambiente e dello sviluppo sostenibile non sono mai stati degli “slogan” ma fanno da sempre parte del nostro modo di fare e essere impresa" ha detto Antonio Montanari, presidente del Gruppo Martini.

e.p.