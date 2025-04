Cafè degli Artisti, mezzo secolo di rock

Il Cafè degli Artisti compie 50 anni. Lo storico locale della famiglia Magnani giovedì 1° maggio taglierà l’importante traguardo, con una giornata di festa sul lungomare di Cesenatico, il concerto dei Rebel Cats alle 18, musica dal vivo con i dj resident sino a notte fonda e le immancabili sorprese dello staff.

Il Cafe degli Artisti venne inaugurato nel 1975 da Arnaldo Magnani con il figlio Mario che all’epoca non aveva ancora compiuto 12 anni. Arnaldo faceva il fotografo professionista per molti quotidiani e riviste a New York, conosceva tanti vip, tra i quali Andy Warhol. Fu proprio Warhol a consigliare l’amico Arnaldo di aprire un locale in Italia. Arnaldo all’epoca era sposato con una pittrice francese, Anny Wernert, ed inizialmente impostò l’attività ispirandosi ai locali stile Cafe de Paris.

A soli 13 anni Mario entrò nello staff e negli anni ‘80 iniziò a lasciare la sua impronta nel locale. La svolta ci fu nel 1990 con l’organizzazione del primo raduno motociclistico di Harley Davidson e auto americane. Nel 1994 la prima edizione del Biker Bikini Benefit consacrò definitivamente il Cafè degli Artisti fra i locali più rinomati e frequentati nel mondo degli appassionati di musica rock, motori e belle donne. In quell’anno Mario conobbe Elena Mantucci, che poi ha sposato. Elena quando fece la prima stagione nel locale, era una studentessa universitaria; da allora è una colonna portante ed un elemento insostituibile, basti pensare che è lei a disegnare i bikini delle modelle ed è lei a consigliare il marito sulle scelte inerenti la gestione del locale.

Nella seconda metà degli anni ‘90 e nella prima decade degli anni 2000, il successo crebbe sempre di più e, oltre al Biker Bikini Benefit, Mario Magnani ideò altre manifestazioni di successo come il Body Painting Party, il Cafe Racer Day, Italian Rock e grandi concerti. Contestualmente in quegli anni Arnaldo e Mario Magnani sono molto cresciuti come fotografi, alternando le estati a Cesenatico e le stagioni invernali a New York. La fama dei due fotografi portò Arnaldo a frequentare Jack Nicholson e Sharon Stone, mentre Mario divenne amico dell’attore Mickey Rourke con il quale fu molto vicino ad aprire assieme un locale, e mantenne l’amicizia con Grace Jones, che conobbe nel 1985 quando fu la protagonista del film "007 Bersaglio Mobile" assieme a Roger Moore.

Nel 2018 è venuto a mancare Arnaldo e da allora la famiglia gli dedica tutti i principali eventi. Oggi Mario Magnani e la moglie Elena Mantucci festeggiano i 50 anni del Cafe degli Artisti, portando il testimone alla figlia Melissa, la quale ha 20 anni e da due stagioni fa parte del grande team del Cafe degli Artisti, che fondamentalmente è una storia d’amore.

Giacomo Mascellani